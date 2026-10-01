La Russie expulse des diplomates hongrois en guise de représailles

La Russie prévoit d'expulser un nombre non précisé de diplomates hongrois, a déclaré jeudi le ministère des Affaires étrangères russe, une mesure de rétorsion en réponse à la décision prise le mois dernier par Budapest de renvoyer dix diplomates russes.

"À titre de mesure de rétorsion, un groupe de membres du personnel de l'ambassade de Hongrie à Moscou et des consulats généraux de Hongrie à Saint-Pétersbourg et à Kazan doit quitter le territoire de la Fédération de Russie dans un délai de deux semaines", a précisé le ministère.

Le ministère des Affaires étrangères hongrois dit dans un communiqué prendre acte de la décision russe, ajoutant : "La Hongrie n'a aucun intérêt à voir s'aggraver les tensions diplomatiques".

Budapest avait accusé les diplomates russes d'avoir agi d'une manière incompatible avec leur statut — une formulation souvent utilisée comme euphémisme pour désigner l'espionnage.

Ces expulsions étaient la bonne illustration du revirement de la politique de la Hongrie vis-à-vis de la Russie depuis que l'ancien Premier ministre Viktor Orban a dû quitter le pouvoir en avril à la suite de sa défaite électorale aux législatives après 16 années à la tête du gouvernement.

Malgré l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Viktor Orban s'était distingué au sein de l'Union européenne en continuant à entretenir des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. La Hongrie a aussi continué à acheter du pétrole et du gaz russe, a entravé les sanctions européennes contre la Russie et a tenté de bloquer un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE à l'Ukraine.

Le nouveau chef du gouvernement hongrois, Peter Magyar, et ses ministres ne cessent de répéter que les principales alliances de la Hongrie sont nouées avec l'UE et l'Otan, deux institutions avec lesquelles ils entendent restaurer une confiance ébranlée sous Viktor Orban.

(Reportage Reuters ; Rédigé par Maxim Rodionov ; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)