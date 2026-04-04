La Russie évacue 198 employés supplémentaires de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, selon les agences de presse

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La société nucléaire russe Rosatom a évacué 198 autres membres de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr samedi, ont rapporté les agences de presse russes.

Depuis que la guerre a éclaté en Iran à la fin du mois de février, Rosatom a évacué son personnel de la centrale .

Les évacuations de samedi avaient été planifiées avant que l'Agence internationale de l'énergie atomique n'annonce, dans un message publié samedi sur X , qu'un membre du personnel chargé de la protection physique de la centrale avait été tué par un fragment de projectile et qu'un bâtiment sur le site avait été touché par des ondes de choc et des fragments.

Les agences de presse russes ont cité le chef de Rosatom, Alexei Likhachev, qui a déclaré que les événements à proximité de la centrale se déroulaient conformément au scénario le plus pessimiste.

M. Likhachev a précisé que le membre du personnel tué était un ressortissant iranien.

Rosatom a déclaré avoir informé le président russe Vladimir Poutine de la situation autour de la centrale, selon l'agence de presse TASS qui a cité Likhachev.