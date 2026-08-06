La Russie et l'Ukraine s'attaquent, neuf morts annoncés

(Actualisé avec attaque dans la région russe de Briansk)

La Russie a tué au moins sept personnes lors de bombardements menés depuis mercredi soir en Ukraine, selon les autorités locales, tandis que le gouverneur de la région russe de Briansk a annoncé la mort de deux civils dans des attaques de drones lancées par Kyiv.

Six personnes sont mortes dans la nuit lors de frappes russes sur les régions ukrainiennes de Kharkiv et Soumy, dans l'est du pays, ont rapporté les autorités.

Une autre attaque russe en mer Noire a tué un membre d'équipage et provoqué un incendie sur un navire battant pavillon de la Guinée-Bissau chargé de blé mercredi soir, a annoncé Oleh Kiper, gouverneur de la région d'Odessa.

En Russie, le gouverneur de l'oblast frontalier de l'Ukraine Briansk, Iegor Kovaltchouk, a fait état en début d'après-midi de deux civils morts et cinq autres blessés lors d'une attaque de drones ukrainiens, précisant qu'un homme avait été tué au volant de sa voiture.

Les secouristes s'employaient jeudi matin à éteindre des incendies et nettoyer les décombres à Balaklia, une ville de l'oblast ukrainien de Kharkiv (est) où trois personnes ont péri dans des maisons bombardées, ont dit les autorités locales sur Telegram.

Trois autres personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées lors d'attaques russes contre des localités de la région de Soumy (nord-est). Douze personnes ont également été blessées à Soumy même, visée par des bombes guidées, a déclaré la police ukrainienne sur Instagram.

Dans la région de Kherson (sud), une attaque de drone contre une camionnette a fait six blessés, selon l'administration régionale.

Des débris de drones ukrainiens ont en outre légèrement endommagé la façade d'un complexe logistique de Wildberries situé dans la région russe de Tver, a déclaré le gouverneur local, Vitali Koroliov.

KYIV DIT AVOIR ATTAQUÉ DEUX RAFFINERIES

Au moins 20 entrepôts appartenant à l'entreprise ont été ciblés par des frappes ukrainiennes depuis le 18 juillet.

Un incendie s'est par ailleurs déclaré jeudi dans une importante raffinerie de pétrole russe située dans l'oblast de Iaroslavl après une vaste attaque de drones ukrainiens, a indiqué le gouverneur local, Mikhaïl Evraïev.

Des images non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux montraient d'épais panaches de fumée noire s'élevant au-dessus du site.

Mikhaïl Evraïev a déclaré sur Telegram que des réservoirs de stockage avaient été touchés par des débris de drones abattus, ajoutant que Iaroslavl avait fait face à la plus importante attaque ukrainienne menée jusqu'à présent contre la région, à quelque 250 km au nord-est de Moscou.

"Aujourd'hui, la région a repoussé la plus importante attaque de drones ennemis. Les 93 drones ont été abattus par les unités de défense aérienne et de guerre électronique", a-t-il écrit dans un communiqué, précisant que quatre personnes avaient été blessées par des éclats.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait auparavant indiqué sur Telegram que l'armée ukrainienne avait frappé la raffinerie Bashneft-Novoil, dans la région russe du Bachkortostan, ainsi que celle de Slavneft-Yanos, dans la région de Iaroslavl. Les autorités du Bachkortostan n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Kyiv a intensifié ces derniers mois ses attaques contre les raffineries russes, provoquant des pénuries de carburant que les autorités disent avoir stabilisées dans de nombreuses régions du pays, tout en reconnaissant que des difficultés persistent dans certaines zones.

La raffinerie de Iaroslavl, déjà visée par l'Ukraine par le passé, dispose d'une capacité de traitement de 15 millions de tonnes par an, soit environ 300.000 barils par jour.

(Bureaux de Reuters, avec Olena Harmash à Kyiv, Anton Kolodyazhnyy et Gleb Stolyarov à Moscou ; Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet pour la version française, édité par Sophie Louet)