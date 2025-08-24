La Russie et l'Ukraine échangent 146 prisonniers, selon le ministère russe de la Défense

(Actualisé avec déclaration de Zelensky, armée ukrainienne)
La Russie et l'Ukraine ont échangé dimanche 146 prisonniers de guerre de chaque camp après une médiation des Émirats arabes unis, a fait savoir le ministère russe de la Défense.
Tous les Russes libérés se trouvent en Biélorussie et vont recevoir une assistance psychologique et médicale, a-t-on appris de même source.
Toujours selon le ministère, l'Ukraine a en outre remis à Moscou huit citoyens russes, résidents de la région de Koursk.
Le président ukrainien Volodimir Zelensky a confirmé sur Telegram que l'échange avait eu lieu sans préciser le nombre de prisonniers impliqués.
"Les échanges continuent. C'est peut-être possible grâce à nos soldats qui augmentent le fonds d'échange pour l'Ukraine", a-t-il déclaré, faisant référence à la capture de soldats russes.
L'armée ukrainienne a confirmé dans un communiqué que 146 prisonniers de guerre de chaque camp ont été échangés.
(Reportage de Reuters Version française Elizabeth Pineau et Zhifan Liu)
