 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie et l'Ukraine échangent 103 prisonniers de guerre de chaque camp
information fournie par AFP 19/08/2026 à 13:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Photo diffusée par le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, le 19 août 2026, montrant d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens, enveloppés dans des drapeaux nationaux, près d'un bus après un échange effectué dans un lieu tenu secret ( Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre / Handout )

Photo diffusée par le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, le 19 août 2026, montrant d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens, enveloppés dans des drapeaux nationaux, près d'un bus après un échange effectué dans un lieu tenu secret ( Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre / Handout )

L'Ukraine et la Russie ont procédé mercredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre impliquant 103 personnes dans chaque camp, ont annoncé les deux pays, dans le cadre de l'un de leurs seuls domaines de coopération.

"Aujourd'hui, 103 combattants ukrainiens rentrent à la maison après leur captivité en Russie", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Parmi eux se trouvent des soldats ayant défendu Marioupol, ville portuaire ukrainienne conquise par la Russie au début de l'invasion après un siège sanglant. D'autres militaires libérés ont combattu dans divers secteurs des front Sud et Est.

"Nous nous souvenons de chaque homme et femme qui reste en captivité. Nous faisons tout notre possible pour ramener tous nos concitoyens à la maison", a-t-il dit.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait annoncé l'échange de 103 prisonniers de guerre russes contre autant d'Ukrainiens.

Les militaires russes se trouvent actuellement au Bélarus pour une prise en charge "médicale et psychologique", selon Moscou. Ils seront ensuite transférés vers la Russie.

Le ministère russe a souligné que les Emirats arabes unis, comme lors de précédents échanges, avaient joué "un rôle de médiateur" dans ce rapatriement.

Photo diffusée par le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, le 19 août 2026, montrant d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens, après un échange effectué dans un lieu tenu secret ( Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre / Handout )

Photo diffusée par le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, le 19 août 2026, montrant d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens, après un échange effectué dans un lieu tenu secret ( Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre / Handout )

Les échanges de prisonniers sont l'un des derniers domaines de coopération entre la Russie et l'Ukraine, et le seul résultat tangible de négociations entre les deux pays.

Selon Kiev, plus de 15.000 civils ukrainiens sont en détention dans des prisons russes. En février, M. Zelensky avait affirmé qu'environ 7.000 militaires ukrainiens étaient par ailleurs en captivité.

Depuis cet hiver, plusieurs nouveaux échanges de prisonniers ont eu lieu, impliquant à chaque fois plusieurs centaines de personnes des deux camps.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank