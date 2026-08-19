La Russie et l'Ukraine échangent 103 prisonniers de guerre de chaque camp

Photo diffusée par le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, le 19 août 2026, montrant d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens, enveloppés dans des drapeaux nationaux, près d'un bus après un échange effectué dans un lieu tenu secret ( Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre / Handout )

L'Ukraine et la Russie ont procédé mercredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre impliquant 103 personnes dans chaque camp, ont annoncé les deux pays, dans le cadre de l'un de leurs seuls domaines de coopération.

"Aujourd'hui, 103 combattants ukrainiens rentrent à la maison après leur captivité en Russie", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Parmi eux se trouvent des soldats ayant défendu Marioupol, ville portuaire ukrainienne conquise par la Russie au début de l'invasion après un siège sanglant. D'autres militaires libérés ont combattu dans divers secteurs des front Sud et Est.

"Nous nous souvenons de chaque homme et femme qui reste en captivité. Nous faisons tout notre possible pour ramener tous nos concitoyens à la maison", a-t-il dit.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait annoncé l'échange de 103 prisonniers de guerre russes contre autant d'Ukrainiens.

Les militaires russes se trouvent actuellement au Bélarus pour une prise en charge "médicale et psychologique", selon Moscou. Ils seront ensuite transférés vers la Russie.

Le ministère russe a souligné que les Emirats arabes unis, comme lors de précédents échanges, avaient joué "un rôle de médiateur" dans ce rapatriement.

Photo diffusée par le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, le 19 août 2026, montrant d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens, après un échange effectué dans un lieu tenu secret ( Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre / Handout )

Les échanges de prisonniers sont l'un des derniers domaines de coopération entre la Russie et l'Ukraine, et le seul résultat tangible de négociations entre les deux pays.

Selon Kiev, plus de 15.000 civils ukrainiens sont en détention dans des prisons russes. En février, M. Zelensky avait affirmé qu'environ 7.000 militaires ukrainiens étaient par ailleurs en captivité.

Depuis cet hiver, plusieurs nouveaux échanges de prisonniers ont eu lieu, impliquant à chaque fois plusieurs centaines de personnes des deux camps.