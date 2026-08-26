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La Russie et l'Ukraine discutent d'un échange de prisonniers-TASS
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 04:18
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La Russie et l'Ukraine discutent d'un nouvel échange "assez important" de prisonniers de guerre, rapporte l'agence de presse Russe, citant les déclarations faites mercredi par la commissaire russe aux droits de l'homme, Iana Lantratova.

Plusieurs accords conclus depuis le début de l'invasion russe en 2022 ont mené à la libération de milliers de prisonniers de guerre.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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