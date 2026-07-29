La Russie émet un mandat d'arrêt contre le fondateur de Telegram, Pavel Durov

(Actualisé avec changement de source, précisions)

La Russie a annoncé mercredi avoir inculpé le fondateur de Telegram, Pavel Durov, pour avoir facilité des activités terroristes, affirmant que son application de messagerie extrêmement populaire est utilisée par des espions ukrainiens pour organiser des attaques sur le territoire russe.

En réponse, le compte officiel de Telegram sur X a publié une photo du milliardaire d'origine russe faisant un doigt d'honneur.

Cette inculpation, dévoilée par le Service fédéral de sécurité (FSB), marque l'aboutissement d'une longue enquête visant Pavel Durov, basé à Dubaï, et Telegram.

Moscou a restreint l'accès à Telegram dans le cadre d'une campagne plus large visant à bloquer l'accès aux services sociaux étrangers et à renforcer le contrôle sur Internet.

Les Russes ne peuvent désormais accéder à Telegram qu'en utilisant un VPN pour crypter leur trafic et masquer leur localisation. Pourtant, des organismes d'État, notamment le Kremlin et le ministère de la Défense, continuent d'y publier quotidiennement des messages.

Dans des communiqués, le FSB et le Comité d'enquête d'État ont déclaré qu'un chatbot disponible sur Telegram, appelé "Daïvintchik/Leo" ("Leomatchbot"), avait été utilisé par les services spéciaux ukrainiens pour recruter de jeunes Russes afin de mener des opérations de sabotage et des actes terroristes.

Daïvintchik/Leo (jeu de mots russe sur Léonard de Vinci) est un chatbot de rencontres très populaire en Russie, où Tinder n'est plus disponible. Le communiqué indique que des espions ukrainiens se faisant passer pour de jeunes femmes l'utilisaient pour contacter et piéger de jeunes Russes avant de les contraindre à commettre des crimes.

Le FSB a indiqué que 46 Russes âgés de 12 à 22 ans avaient été arrêtés au cours de l'année écoulée après avoir été recrutés de cette manière pour mener des attaques contre des agents des forces de l'ordre ou incendier des infrastructures de transport, d'énergie, de communication ou financières.

L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

MIS EN EXAMEN EN FRANCE

Le communiqué du FSB indique que Pavel Durov va être inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées, mais il ne précise pas quel mécanisme la Russie compte utiliser à cette fin.

Interpol n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Si Moscou venait à émettre une "notice rouge" pour demander l'aide des autres pays pour localiser et arrêter Pavel Durov, la procédure ne devrait pas être rapide, a déclaré une source proche du dossier.

Dubaï, où réside Pavel Durov, entretient des relations amicales avec Moscou et des liens de plus en plus étroits dans les domaines de l'énergie, des affaires et de la finance. Mais l'extradition de Durov vers la Russie risquerait de nuire à l'image de l'émirat en tant que pôle attractif pour les investisseurs étrangers.

Avant de fonder Telegram, Pavel Durov, qui détient désormais des passeports émirati et français, avait créé VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, avant de céder ses parts en 2014 sous la pression des autorités russes.

Il est aussi mis en examen en France, qui reproche à Telegram l'absence de modération sur sa plateforme ainsi qu'un défaut de coopération avec les autorités lors d'enquêtes sur des actes terroristes ou des faits de criminalité.

Pavel Durov, qui avait été placé en garde à vue pendant quatre jours en 2024 dans le cadre de cette enquête, rejette ces accusations.

(Rédigé par Reuters ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)