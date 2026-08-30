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La Russie dit préparer de frappes massives contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 10:12
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Les forces russes ont entamé les préparatifs en vue de lancer des frappes massives contre les installations énergétiques ukrainiennes, en réponse aux attaques menées contre les infrastructures civiles et le secteur énergétique russes, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Le ministère a ajouté que les forces russes avaient poursuivi durant la nuit de samedi à dimanche leurs frappes coordonnées contre les installations de la défense ukrainienne.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 11:08

    comme l'an dernier en fait. la différence c'est que cette année la population russe (enfin celle qui est pas morte au front) sent les effets de leur sale guerre

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