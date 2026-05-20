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La Russie dit avoir testé des missiles nucléaires lors d'un exercice de grande ampleur
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:04

par Andrew Osborn et Mark Trevelyan

La Russie a diffusé mercredi des images ce qu'elle présente comme des soldats ​en train de charger des ogives nucléaires dans des lanceurs mobiles de missiles Iskander-M dans le cadre d'un exercice de dissuasion nucléaire de grande envergure.

Dans un communiqué ​transmis aux médias d'État, le ministère de la Défense dit que ses forces se sont entraînées à ​être "au plus haut niveau de préparation au ⁠combat pour l'utilisation d'armes nucléaires".

Cet exercice de trois jours, qui a débuté ‌mardi, se déroulerait en Russie et en Biélorussie sur fond de ce que Moscou qualifie de "lutte existentielle" contre l'Occident en Ukraine.

Le ​vice-ministre russe des Affaires étrangères, ‌Sergueï Riabkov, a souligné mardi le risque d'un affrontement ⁠direct avec l'Otan en raison, selon lui, de discours de plus en plus répandus dans les capitales européennes sur la "menace imminente d'une guerre de haute intensité" avec ⁠la Russie.

Selon le ‌ministère de la Défense, 64.000 soldats participent à l'exercice nucléaire en ⁠cours, qui impliquerait plus de 200 lanceurs de missiles, 140 avions, 73 navires ‌et 13 sous-marins. Il viserait également à roder les procédures de ⁠lancement des armes nucléaires tactiques russes basées en Biélorussie.

Le ministère ⁠ne précise pas ‌où les images diffusées par ses soins ont été tournées.

Le missile Iskander-M a été ​utilisé à maintes reprises contre l'Ukraine ‌avec des charges conventionnelles. La Russie l'a également déployé dans l'enclave de Kaliningrad et en Biélorussie, plaçant ​ainsi plusieurs membres de l'Otan à sa portée.

Pour l'Institute for the Study of War, basé aux États-Unis, cet exercice d'ampleur semble destiné à amplifier ⁠la menace nucléaire brandie de longue date par Moscou pour tenter de dissuader les pays occidentaux de soutenir l'Ukraine, et à faire passer au second rang les difficultés croissantes auxquelles est confrontée la Russie dans ce conflit.

(Bureau de Reuters à Moscou et Mark Trevelyan à Londres, rédigé par Andrew Osborn ; version française Tangi Salaün, ​édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 12:13

    Le peuple russe souffre au passage et je doute que l’ Europe de l’ ouest est pris les bonnes décisions pour nous protéger au final

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