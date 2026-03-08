La Russie dit avoir intercepté 170 drones ukrainiens en l'espace de quatre heures

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que ses unités de défense aérienne avaient intercepté en l'espace de quatre heures 170 drones, dont deux se dirigeant vers Moscou, au-dessus de différentes régions du centre et du sud de la Russie.

Aucun dégât ni aucune victime n'ont été signalés.

Le nombre le plus élevé de drones interceptés – 73 – a été enregistré dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a signalé sur Telegram que deux drones avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale, et que des équipes en examinaient des fragments.

