La Russie dit avoir intercepté 170 drones ukrainiens en l'espace de quatre heures
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 18:17

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que ses unités de défense aérienne avaient intercepté en l'espace de quatre heures 170 drones, dont deux se dirigeant vers Moscou, au-dessus de différentes régions du centre et du sud de la Russie.

Aucun dégât ni aucune victime n'ont été signalés.

Le nombre le plus élevé de drones interceptés – 73 – a été enregistré dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a signalé sur Telegram que deux drones avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale, et que des équipes en examinaient des fragments.

(Reportage de Reuters, version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
