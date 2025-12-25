La Russie dit avoir fait une proposition à la France à propos de Laurent Vinatier

La Russie a fait une proposition à la France concernant le chercheur français emprisonné Laurent Vinatier, a déclaré jeudi le Kremlin, ajoutant que la balle est désormais dans le camp de Paris.

Lors de sa conférence de presse annuelle le 19 décembre dernier, le président Vladimir Poutine avait déclaré ne rien connaître du dossier et promis de se pencher sur son cas, en réponse à une question d'un journaliste de TF1-LCI.

Arrêté en juin 2024, Laurent Vinatier a été condamné à trois ans de prison en octobre de la même année pour ne pas s'être enregistré comme "agent de l'étranger". Il est visé depuis août dernier par une nouvelle accusation d'espionnage.

(Dmitry Antonov; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)