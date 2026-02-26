La Russie continue de bombarder l'Ukraine avant une réunion entre Ukrainiens et Américains

La Russie a tiré 420 drones et 39 missiles au cours de la nuit contre des installations énergétiques et d'autres infrastructures essentielles en Ukraine, a déclaré jeudi Volodimir Zelensky, dont une équipe de négociateurs doit rencontrer dans la journée à Genève une délégation américaine pour évoquer la reconstruction de son pays après la guerre.

Ces frappes russes ont fait des dizaines de blessés, dont des enfants, et provoqué des dégâts dans huit régions d'Ukraine, a dit le président ukrainien.

L'armée russe a notamment frappé des infrastructures gazières dans la région de Poltava et des sous-stations électriques dans celles de Kyiv et de Dnipro, a-t-il ajouté.

Ces nouveaux bombardements, dans le prolongement des frappes quasi quotidiennes de la Russie sur les installations énergétiques de l'Ukraine depuis le début de l'hiver, interviennent alors que se réunissent à Genève des délégations ukrainiennes et américaines, sans représentants russes contrairement à trois précédentes séances de pourparlers depuis le début de l'année.

L'objectif de ces discussions est d'évoquer la reconstruction de l'Ukraine et des financements pour redresser son économie et assurer sa "prospérité" une fois la guerre terminée, quand bien même les négociations à trois avec les Russes n'ont jusqu'à présent débouché sur aucune véritable avancée hormis des échanges de prisonniers, quatre ans après le début d'un conflit déclenché par l'invasion russe de février 2022.

La réunion entre Ukrainiens et Américains, emmenés par Steve Witkoff et Jared Kushner, respectivement émissaire spécial et gendre du président américain Donald Trump, doivent débuter aux alentours de midi, a dit un responsable ukrainien. La délégation ukrainienne ne devrait pas s'exprimer devant les médias à l'issue de cette rencontre.

L'Ukraine espère attirer environ 800 milliards de dollars (678 milliards d'euros) de fonds publics et privés au cours des dix prochaines années pour se reconstruire.

La dernière estimation de la Banque mondiale publiée lundi évalue à 588 milliards de dollars le coût du redressement de l'économie ukrainienne, au 31 décembre 2025.

Volodimir Zelensky et Donald Trump se sont entretenus par téléphone mercredi lors d'un échange auquel ont assisté Steve Witkoff et Jared Kushner.

Les deux hommes sont convenus que les prochaines discussions trilatérales prévues début mars devraient conduire à un sommet à trois avec leur homologue russe Vladimir Poutine, "seule manière de résoudre toutes les questions complexes et sensibles et finalement mettre fin à la guerre", a dit Volodimir Zelensky.

