La Russie affirme que l'Ukraine cherche à se doter d'une bombe sale, Kyiv dément

La Russie va informer les États-Unis de ce qu'elle présente comme des tentatives de l'Ukraine de se procurer des composants nucléaires pour fabriquer une "bombe sale" avec le soutien de la France et de la Grande-Bretagne, a déclaré mardi un conseiller du Kremlin, Youri Ouchakov.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a aussitôt démenti cette accusation "absurde".

"Les responsables russes, connus pour leur impressionnant penchant pour le mensonge, tentent une fois de plus de fabriquer de toutes pièces cette vieille histoire absurde de 'bombe sale'", a déclaré Heorhii Tykhyi à Reuters.

"Pour rappel : l'Ukraine a déjà démenti à maintes reprises ces allégations russes absurdes, et nous les démentons officiellement une fois de plus", a-t-il ajouté.

À Paris, le Quai d'Orsay a déclaré qu'il ne jugeait pas utile de réagir à une désinformation aussi flagrante. Selon la chaîne d'information en continu russe RBC, l'ambassade de France à Moscou a dénoncé un "mensonge éhonté".

Les autorités russes n'ont fourni aucune preuve à l'appui de leur accusation, les services secrets russes (SVR) se contentant d'affirmer que Paris et Londres se prépareraient à fournir secrètement à l'Ukraine des composants et des technologies nucléaires.

"Nous mettons une nouvelle fois en garde contre les risques d'une confrontation militaire directe entre puissances nucléaires et, par conséquent, contre ses conséquences potentiellement désastreuses", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué séparé.

La Russie a brandi à plusieurs reprises la menace d'une confrontation nucléaire, souvent quand elle rencontrait des difficultés sur le champ de bataille.

