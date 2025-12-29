La Russie accuse Kyiv d'avoir tenté d'attaquer une résidence officielle de Poutine, Zelensky crie au mensonge

(Actualisé avec précisions, réaction de Zzlensky)

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé lundi l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la résidence officielle du président russe dans la région de Novgorod, au nord de Moscou, rapporte Interfax.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a rencontré le président américain Donald Trump dimanche en Floride, a aussitôt dénoncé des "mensonges", estimant que Moscou préparait le terrain à une offensive contre des bâtiments gouvernementaux à Kyiv.

Le chef de la diplomatie russe a déclaré que la Russie répliquerait à l'attaque présumée et modifierait sa position dans les négociations visant à mettre fin au conflit déclenché en février 2022 contre l'Ukraine.

Sergueï Lavrov, cité par Interfax, affirme que la résidence d'été a été visée dans la nuit de dimanche à lundi par 91 drones de longue portée. Il n'a pas précisé si Vladimir Poutine se trouvait dans le bâtiment au moment de l'attaque.

"De telles actions irresponsables ne resteront pas sans réponse", a souligné le ministre russe, dénonçant du "terrorisme d'Etat".

Il a ajouté que des cibles ukrainiennes avaient d'ores et déjà été déterminées par l'état-major russe pour des frappes de représailles.

Relevant que cette opération présumée était intervenue au coeur des négociations de paix, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie demeurait disposée à négocier, mais qu'elle réviserait sa position.

(Reportage Maxim Rodionov; version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)