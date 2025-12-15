Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir bombardé la province de Siem Reap

Photo diffusée par l'Agence Kampuchea Press (AKP), le 15 décembre 2025, montrant des habitants évacuant la province de Siem Reap, au Cambodge, après des frappes aériennes dans un contexte d'affrontements le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande ( Agence Kampuchea Press (AKP) / Handout )

Le Cambodge a accusé lundi la Thaïlande d'avoir bombardé la province de Siem Reap, où se situent les célèbres temples d'Angkor, pour la première fois depuis la reprise de leurs affrontements frontaliers, qui ont fait au moins 31 morts.

"L'armée thaïlandaise a élargi le champ de sa violente attaque, utilisant un avion de chasse F-16 pour larguer deux bombes près d'un camp de civils déplacés dans le district de Srei Snam", a indiqué dans un communiqué le ministère cambodgien de la Défense.

La Thaïlande a confirmé que des combats se poursuivaient lundi dans les régions frontalières, sans toutefois mentionner la province de Siem Reap.

Le district de Srei Snam se situe à environ 70 kilomètres de la frontière contestée et à moins d'une heure et demi de route du site historique d'Angkor Wat, joyau de l'architecture khmère et principale attraction touristique cambodgienne.

"La Thaïlande a violé le droit international en attaquant des civils", a dénoncé auprès de l'AFP le ministre de l'Information, Pheaktra Neth, affirmant que la Thaïlande n'avait pas encore frappé aussi loin à l'intérieur des terres cambodgiennes.

Son ministère a partagé une vidéo montrant selon lui "des élèves d'une école du district de Srei Snam en train de fuir après que l'armée thaïlandaise a largué des bombes près de leur établissement".

- Le tourisme affecté -

Les ventes de billets pour le site d'Angkor Wat ont chuté de près de 20% en moyenne entre juin et novembre par rapport à la même période de 2024, selon les données de l'opérateur Angkor Enterprise.

"Il est tout à fait normal que les touristes souhaitent visiter un endroit sûr", a commenté auprès de l'AFP Chhay Sivlin, présidente de l'Association cambodgienne des agences de voyage. "Certains ont annulé, tandis que d'autres ont demandé à reporter leur voyage."

Les autorités cambodgiennes ont fait état d'un nouveau bilan de 15 morts, tous des civils, depuis le début des affrontements entre les deux voisins d'Asie du Sud-Est, qui se disputent des parties de territoire le long de leur frontière.

La Thaïlande a déploré de son côté la mort de 16 personnes au total, parmi lesquelles 15 soldats et un civil, tué par des éclats d'obus.

Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ces nouvelles hostilités qui ont poussé environ 800.000 personnes à évacuer des deux côtés de la frontière.

Un premier épisode de violences avait fait 43 morts en juillet pendant cinq jours, avant une trêve et la signature d'un accord de cessez-le-feu en octobre, à la faveur notamment de l'intervention de Donald Trump.

Le président américain avait affirmé vendredi que les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge avaient accepté une trêve après un coup de téléphone de sa part, mais le gouvernement thaïlandais a démenti, et les combats se sont poursuivis au cours du weekend.