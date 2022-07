La RSE, une « vaste arnaque » : et si Elon Musk avait raison ?

Elon Musk a le sang chaud et se montre toujours prompt à râler sur son compte Twitter. En mai dernier, sa colère a éclaté contre le S & P Dow Jones, l’un des principaux fournisseurs d’indices du marché. Le constructeur de voitures électriques Tesla, dont il est PDG, venait d’être retiré de l’indice S & P 500 ESG. L’ESG, qui a trois piliers, le E pour « Environnement », le S pour « Social » et le G pour « Gouvernance », est un concept très lié à celui en France de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. L’exclusion de Tesla du S & P 500 ESG a été motivée par l’existence de plaintes pour discrimination raciale contre l’entreprise, son opposition à la création de syndicats dans ses usines et sa gestion d’une enquête gouvernementale après des accidents liés à ses véhicules à pilotage automatique.

Si le S & P Dow Jones reconnaît la contribution de Tesla à promouvoir un transport durable, il le pénalise donc pour des sujets de conditions de travail et de bonne gouvernance. La situation est cocasse : le S & P 500 ESG, qui donne le la pour juger si telle ou telle entreprise est vertueuse, punit le pionnier de la fabrication de véhicules électriques, tandis que le géant américain ExxonMobil, l'un des plus grands pollueurs au monde, figure toujours dans l'indice. Sur Twitter, Elon Musk vitupère : « L'ESG est une vaste arnaque, une escroquerie [« a

