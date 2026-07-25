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La Roumanie abat un deuxième drone près de la frontière ukrainienne
information fournie par Reuters 25/07/2026 à 09:04
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La Roumanie a annoncé samedi avoir abattu, pour la deuxième fois en deux jours, un drone ayant pénétré dans son espace aérien.

Le ministère roumain de la Défense a déclaré que l'engin avait été détruit par un pilote de F-16 au-dessus d'une zone inhabitée près de la frontière avec l'Ukraine.

Après avoir recensé plusieurs dizaines de violations de son espace aérien ces derniers mois, la Roumanie, membre de l'Otan, a abattu un premier drone vendredi. Les fragments examinés ont permis de déterminer qu'il était de fabrication russe, ont indiqué les procureurs chargés de l'enquête.

(Luiza Ilie, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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5 commentaires

  • 25 juillet 17:23

    aiki41, désolé que vous vous soyez reconnu dans cette description qui vous colle tellement à la peau…

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