Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
La Roma se balade... sans son entraîneur, expulsé en dix secondes !
information fournie par So Foot•23/11/2025 à 17:00
La Roma se balade... sans son entraîneur, expulsé en dix secondes !
Cremonese 1-3 Roma
Buts : Folino (90
e
+3) pour Cremonese // Soulé (17
e
), Ferguson (64
e
) et Wesley (69
e
) pour la Roma
Auxerre 0 – 0 Olympique lyonnais Plus d’informations à suivre sur sofoot.com… Auxerre (4-3-3) : Leon – Sy, Diomande, Akpa, Mensah (Oppegard, 85 e ) – El Azzouzi (Diousse, 89 e ), Matondo, Danois – Sinayoko (Osman, 89 e ), Mara (Casimir, 72 e ), Namaso. Entraîneur ...
Lire la suite
Ce samedi, le club du Chengdu Rongcheng a été lourdement sanctionnée par la fédération chinoise de football. La raison : certains supporters de l’actuel troisième du championnat local ont été les auteurs de cris de singe à l’encontre du joueur ghanéen Frank Acheampong, ...
Lire la suite
Difficile de passer derrière Gianluigi Donnarumma, évidemment, dans un club qui vient de remporter la Ligue des champions. C’est pourtant la mission de Lucas Chevalier, nouveau gardien du Paris Saint-Germain depuis cet été. Sur TF1, dans Téléfoot , l’ancien de ...
Lire la suite
Décidément, ce n’est (vraiment) pas son point fort. En demi-finales de Conférence Ouest de la MLS, Hugo Lloris et Los Angeles ont été éliminés par Vancouver au bout d’une séance de tirs au but fatale au gardien français . Pourtant, les visiteurs avaient su réagir ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer