La Roma braque le derby
Dominée une large partie de la rencontre, l'AS Roma remporte finalement le derby (0-1) face à une formation de la Lazio qui connaît un début de saison très compliqué.
Lazio 0-1 AS Roma
But : Pellegrini (38 e ) pour la Roma
Expulsion : Belahyane (85 e ) pour la Lazio …
Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com
