La Roma braque le derby

Dominée une large partie de la rencontre, l'AS Roma remporte finalement le derby (0-1) face à une formation de la Lazio qui connaît un début de saison très compliqué.

Lazio 0-1 AS Roma

But : Pellegrini (38 e ) pour la Roma

Expulsion : Belahyane (85 e ) pour la Lazio …

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com