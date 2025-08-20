La Roma accueille Leon Bailey
Un peu de Bailey avec votre Rome ?
C’est officiel, Leon Bailey est prêté une saison avec option d’achat par Aston Villa à l’AS Roma . En manque d’efficacité avec les Villans cette saison (deux buts en 38 apparitions), l’attaquant va tenter de retrouver le chemin des filets à Rome avec le numéro 31.…
ARM pour SOFOOT.com
