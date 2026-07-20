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La Roja plébiscitée à Madrid
information fournie par So Foot•20/07/2026 à 21:22
La Roja plébiscitée à Madrid
Ça fait beaucoup là non ? Alors que les célébrations du titre de champion du monde de l’Espagne battent leur plein à Madrid ce lundi,
l’AFP
rapporte que
plus d’un million de personnes se sont massées dans les rues de la capitale espagnole
.
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