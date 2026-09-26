La Fédération israélienne salue la décision des joueurs irlandais
Les rencontres auront bien lieu. Les joueurs irlandais, à l’issue d’un vote, ont accepté de jouer les deux rencontres face à Israël prévues dans le cadre de la Ligue des Nations. Une décision vivement saluée par la Fédération israélienne dans un communiqué. « Ce qui nous satisfait aujourd’hui, c’est que le football a gagné. Ceux qui ont assurément perdu aujourd’hui sont ceux qui voulaient intimider, diviser et transformer le terrain de football en arène politique », a assuré la Fédération israélienne.
Plusieurs joueurs irlandais avaient fait part de leur volonté de boycotter ces rencontres pour protester contre la guerre à Gaza, dû au fait qu’ Israël a tué, d’après l’ONU, plus de 73 000 Palestiniens depuis qu’elle a contre-attaqué après l’attentat du 7 octobre 2023.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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