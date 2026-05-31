La revue de presse de la finale de C1 : «La meilleure équipe d'Europe» a gagné
Après le journal, le cadre ? Et oui, les lendemains qui chantent sont souvent synonymes de passage vers la maison de la presse la plus proche. Avant de filer acheter le So Foot entièrement consacré au deuxième sacre des Parisiens, la presse française a couvert d’éloges le PSG .
« Invincibles » …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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