La réunion USA-Iran menacée par la volonté de Washington d'aller au-delà du nucléaire, dit Téhéran

L'insistance des Etats-Unis à vouloir discuter de sujets autres que le nucléaire menace la tenue des négociations envisagées vendredi à Oman, a dit mercredi à Reuters un responsable iranien de haut rang.
Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré qu'il était nécessaire que les discussions portent également sur l'arsenal balistique de Téhéran et sur d'autres sujets pour être significatives.
(version française Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Kate Entringer)
