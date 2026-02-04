La réunion USA-Iran menacée par la volonté de Washington d'aller au-delà du nucléaire, dit Téhéran

L'insistance des Etats-Unis à vouloir discuter de sujets autres que le nucléaire menace la tenue des négociations envisagées vendredi à Oman, a dit mercredi à Reuters un responsable iranien de haut rang.

Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré qu'il était nécessaire que les discussions portent également sur l'arsenal balistique de Téhéran et sur d'autres sujets pour être significatives.

