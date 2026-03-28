Cuba: deux voiliers d’aide humanitaire arrivent à La Havane après une perte de contact

Un navire de la marine mexicaine prêt à porter assistance au bateau Maguro faisant partie du convoi "Nuestra America" d'aide humanitaire à destination de Cuba, le 21 mars 2026 en mer des Caraïbes ( AFP / YURI CORTEZ )

Les deux voiliers transportant de l'aide humanitaire à destination de Cuba sont arrivés à La Havane samedi, après un voyage d'une semaine depuis le Mexique, au cours duquel la communication a été perdue avec les équipages, déclenchant une opération de recherche.

Le "Friend Ship" et le "Tiger Moth", qui avaient disparu entre jeudi et samedi avec neuf personnes à bord, ont été vus naviguant au large de la capitale en direction du port, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ces navires transportent les dernières cargaisons du convoi "Nuestra America" (Notre Amérique), initiative humanitaire internationale qui a acheminé de l'aide à Cuba alors que le blocus pétrolier américain aggrave la crise énergétique et économique de l'île.

La marine mexicaine avait annoncé jeudi qu'elle avait lancé une mission de recherche et de sauvetage après avoir perdu toute communication avec le "Friend Ship" et le "Tiger Moth", qui avaient quitté Isla Mujeres, dans le sud-est du Mexique, il y a une semaine avec neuf personnes à bord.

Elle avait indiqué plus tôt ce samedi que l’un de ses avions avait repéré les deux voiliers à 80 milles nautiques (environ 148 km) au nord-ouest de La Havane. Elle avait également précisé sur le réseau social X être en communication radio avec eux et qu’un navire était en route vers la zone "pour fournir un soutien".

Les voiliers font partie d'un convoi international qui devait acheminer 50 tonnes de fournitures médicales, de nourriture, de panneaux solaires et d'autres biens de première nécessité pour ravitailler Cuba, alors qu'un blocus américain sur le carburant a aggravé la crise énergétique et économique de l'île des Caraïbes, dirigée par un gouvernement communiste.

Le porte-parole du convoi et la marine mexicaine n’a pas indiqué pourquoi les deux bateaux avaient perdu le contact.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, avait déclaré vendredi que la recherche des voiliers se poursuivait. Un navire de la marine mexicaine "a établi un contact avec eux et, après quelques heures, il n'a plus eu de contact. À ce moment-là, une opération de recherche a été lancée", avait-elle détaillé lors d'une conférence de presse à Mexico.

- Blocus pétrolier -

Au moment où la dirigeante de gauche s'exprimait, un porte-parole des garde-côtes américains avait affirmé à l'AFP avoir été "été informé aujourd'hui (...) que les deux navires avaient effectué la traversée vers Cuba sans encombre".

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Cependant, les gardes-côtes américains avaient ensuite publié une "mise à jour" soulignant que la marine mexicaine dirigeait les "recherches en cours" avec les autorités cubaines.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel avait pour sa part déclaré vendredi que La Havane faisait "tout son possible" pour contribuer aux recherches.

Dans le cadre du convoi "Nuestra America", de premiers envois de marchandises sont arrivés par avion d'Europe et des États-Unis la semaine dernière.

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Un premier bateau de la flottille d'aide humanitaire avait rejoint Cuba mardi, avec à son bord "plus de 20 tonnes" de nourriture, de médicaments et de panneaux solaires, selon ses organisateurs.

Le président américain Donald Trump a imposé un blocus pétrolier de facto à Cuba en janvier, après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier et l'arrêt brutal des livraisons de pétrole par Caracas, principal fournisseur de carburant de Cuba ces 25 dernières années.

"Cuba est le prochain", a lancé le président Trump vendredi, rejetant l'idée que les récentes opérations militaires américaines pourraient lui coûter des soutiens politiques dans son pays.

L'île a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux récemment.