La résolution proposée par les USA sur l'Iran à l'ONU au défi des vetos chinois et russe

Les Etats-Unis se mobilisaient jeudi pour convaincre les Etats membres de soutenir la résolution déposée aux Nations unies demandant à l'Iran qu'il arrête ses attaques dans le détroit d'Ormuz, mais des diplomates estiment qu'elle se verra opposer un droit de veto de la part de la Chine et de la Russie.

Un veto de Pékin interviendrait à quelques jours de la visite d'Etat du président américain Donald Trump en Chine, où il doit rencontrer son homologue chinois lors de discussions qui devraient être dominées par le dossier iranien.

Une précédente résolution concernant le détroit d'Ormuz, passage vital pour le commerce international, avait subi les vetos de Pékin et Moscou.

"Nous devons nous poser la question. Si un pays choisi de s'opposer à une telle proposition simple, est-ce qu'il veut vraiment la paix ?", s'est interrogé l'émissaire américains aux Nations unies Mike Waltz.

Le nouveau texte a été rédigé par Bahreïn, avec le soutien de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Koweït et du Qatar.

Le texte a fait l'objet d'une opposition franche de la part de la Chine et de la Russie lors d'une séance à huis clos cette semaine du Conseil de sécurité, rapportent des diplomates.

Les deux pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu ne se sont pas exprimés officiellement, mais un diplomate russe a demandé à ce que le texte soit retiré ou réécrit. Selon ce diplomate, la Chine a qualifié la résolution de biaisée et a critiqué l'invocation du chapitre VII de la charte de l'Onu, qui autorise le Conseil de sécurité à imposer des mesures allant de sanctions à une intervention militaire.

Le projet de résolution condamne les violations présumées iraniennes du cessez-le-feu actuel et "ses actions et menaces visant à fermer, obstruer ou perturber" la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Le texte exige de l'Iran qu'il cesse ses attaques, publie les emplacements de ses mines et ne fasse pas obstacle à des opérations de déminage.

La résolution est un test de l'utilité des Nations unis, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui a exhorté la Chine et la Russie à ne pas faire usage de leur droit de veto.

(Reportage de David Brunnstrom à Washington ; reportages complémentaires de John Irish à Paris; version française Zhifan Liu)