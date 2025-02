La République démocratique du Congo demande au PSG de mettre fin au partenariat avec Visit Rwanda

Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a pris la plume et ciblé le PSG, le Bayern et Arsenal, leur demandant de couper les ponts avec le Rwanda et le sponsor « Visit Rwanda ». Le sponsoring est « sanglant », selon la ministre, en raison de l’aggravation du conflit et de la crise humanitaire en RDC.…

MJ pour SOFOOT.com