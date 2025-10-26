 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La réponse de Xabi Alonso à la colère de Vinícius
information fournie par So Foot 26/10/2025 à 19:46

La réponse de Xabi Alonso à la colère de Vinícius

La réponse de Xabi Alonso à la colère de Vinícius

Faudra venir lui dire au local.

Interrogé en conférence de presse après la victoire madrilène lors du Clásico (2-1) sur le comportement de Vinícius Júnior au moment de son remplacement, Xabi Alonso a livré sa version de l’histoire . « Vous devez savoir comment traiter les différentes personnalités avec la même exigence, avec le même respect. Nous allons profiter (de la victoire NDLR) et, le moment venu, nous allons en parler, bien sûr, dans les vestiaires », a expliqué le tacticien basque .

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jude Bellingham s'offre un record de précocité
    Jude Bellingham s'offre un record de précocité
    information fournie par So Foot 26.10.2025 20:22 

    Plus fort que Vini. Avec sa passe décisive pour Kylian Mbappé pour l’ouverture du score madrilène et son but juste avant la pause, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid au 21 e siècle à réussir cet enchaînement . À l’instar du Tricolore, ... Lire la suite

  • Angers et Le Havre sortent de la zone rouge, Rennes s'effondre contre Nice
    Angers et Le Havre sortent de la zone rouge, Rennes s'effondre contre Nice
    information fournie par So Foot 26.10.2025 19:26 

    Des buts sur toutes les pelouses, un course au maintien relancée et un entraîneur sur la sellette, le multiplex de la neuvième journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Les bonnes opérations du week-end en bas de tableau ont été signées par Angers et Le Havre, ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé, auteur du premier but du Real Madrid face au FC Barcelone, le 26 octobre 2025 au stade Bernabéu ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Espagne: Mbappé et le Real Madrid punissent le Barça et creusent l'écart
    information fournie par AFP 26.10.2025 18:51 

    Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid de Kylian Mbappé, encore buteur, a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer (2-1) et prendre le large en tête de la Liga. C'est une petite revanche pour le géant madrilène, après quatre ... Lire la suite

  • Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça
    Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça
    information fournie par So Foot 26.10.2025 18:32 

    À l'image de Jude Bellingham, le Real Madrid a dominé un faible Barcelone pour s'imposer 2-1 dans ce Clásico au Santiago-Bernabéu. Les potes de Kylian Mbappé, à nouveau buteur, confortent leur première place au classement avec 5 points d'avance sur le Barça. Real ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank