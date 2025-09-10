La rencontre improbable entre Mathieu Patouillet et Simone Inzaghi
En manque de temps de jeu à l’OL, le jeune gardien formé dans le 69, Mathieu Patouillet, s’est envolé direction Riyad et Al Hilal ce lundi. Passé par Sochaux, le jeune de 21 ans a signé un contrat de deux ans avec le club saoudien. Ce mardi, il a découvert les infrastructures du club et a rencontré son nouvel entraîneur Simone Inzaghi , exilé dans le royaume wahhabite depuis le drame du 31 mai 2025.…
