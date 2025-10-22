La rencontre entre Villarreal et le FC Barcelone ne se jouera pas à Miami
Le football a gagné.
La Liga a finalement rebroussé chemin concernant la rencontre de la 17 e journée opposant Villarreal au FC Barcelone. L’instance du football espagnol avait annoncé il y a quelques semaines que cette rencontre se jouerait à Miami le 21 décembre prochain. Une décision qui avait suscité l’ire des capitaines des formations espagnoles, mais la Ligue espagnole a finalement décidé d’annuler cet évènement comme annoncé dans un communiqué.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer