La rencontre entre Villarreal et le FC Barcelone ne se jouera pas à Miami
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 00:25

Le football a gagné.

La Liga a finalement rebroussé chemin concernant la rencontre de la 17 e journée opposant Villarreal au FC Barcelone. L’instance du football espagnol avait annoncé il y a quelques semaines que cette rencontre se jouerait à Miami le 21 décembre prochain. Une décision qui avait suscité l’ire des capitaines des formations espagnoles, mais la Ligue espagnole a finalement décidé d’annuler cet évènement comme annoncé dans un communiqué.…

LB pour SOFOOT.com

Sport
