LA RELANCE VISE À ÉVITER UN EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE, DIT CASTEX PARIS (Reuters) - Le plan de relance de 100 milliards d'euros lancé jeudi a pour principal objectif d'éviter un effondrement de l'économie française et une explosion du chômage, a déclaré jeudi le Premier ministre, Jean Castex. Le plan, que le gouvernement doit détailler dans la journée, est censé permettre à la France d'amortir en deux ans les retombées économiques de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, qui pourrait faire chuter le produit intérieur brut (PIB) de plus de 10% cette année. "Ce plan de relance vise à faire en sorte que notre économie ne s'effondre pas, que le chômage n'explose pas", a dit le chef du gouvernement sur RTL. "Et on va y arriver, tous ensemble." (Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)

