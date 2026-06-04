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La règle qui pourrait interrompre longuement les matchs de la Coupe du monde
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 08:59

La règle qui pourrait interrompre longuement les matchs de la Coupe du monde

La règle qui pourrait interrompre longuement les matchs de la Coupe du monde

Quand les éléments s’en mêlent. L’une des attractions de cette Coupe du monde sera la météo, les protocoles qui y sont liés pouvant grandement perturber le déroulement des rencontres. Aux États-Unis, dès qu’un éclair est recensé dans un rayon d’environ treize kilomètres, le match doit être automatiquement interrompu pour une durée de trente minutes . Un chronomètre est lancé, et il se réinitialise dès lors que la foudre s’abat de nouveau dans ce fameux rayon.

World Cup fixtures could face lengthy delays if they are interrupted by severe weather conditions as FIFA does not have a cut-off point in its regulations for calling a match off. According to U.S. thunderstorm protocol, a fixture taking place at a stadium must be immediately……

OC pour SOFOOT.com

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