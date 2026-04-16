La « règle Memphis » arrive en Argentine

La règle Memphis arrive en Argentine. La Direction nationale de l’arbitrage en Argentine a pris une curieuse décision ce mercredi : les joueurs évoluant dans les compétitions argentines sont dorénavant interdits… de poser les deux pieds sur le ballon, sous peine de recevoir un carton jaune, et d’offrir un coup franc indirect à l’équipe adverse . Un épisode qui rappelle bien sûr celui de la paradinha de Memphis Depay qui avait agité le foot brésilien.

📝 Comunicado de la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje. pic.twitter.com/dZsLjhb3W1…

CT pour SOFOOT.com