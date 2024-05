La réforme du congé parental, une « mesure de bon sens » pour les entreprises

Comment « réarmer démographiquement » la France ? Pour Emmanuel Macron, la réponse passe par une réforme du congé parental. Ce congé, que les jeunes parents peuvent prendre pendant trois ans maximum, est actuellement indemnisé à hauteur de 448 euros par mois.

Dès le 16 janvier, le chef de l'État avait annoncé son intention de le faire évoluer, en le transformant en « congé de naissance ». Il a précisé son idée dans une interview à Elle , parue la semaine dernière. « Le congé parental […] va devenir un congé de naissance, plus court et mieux rémunéré : trois mois pour les mères, trois mois pour les pères, cumulables durant la première année de l'enfant et indemnisés à hauteur de 50 % du salaire jusqu'au plafond de la Sécurité sociale » fixé à 1 900 euros, a-t-il détaillé dans les colonnes du magazine féminin. Il s'ajoute au congé maternité légal de 16 semaines et au congé paternité de 25 jours.

« Le recours à cette aide [le congé parental indemnisé à 448 euros, NDLR] s'est effondré, ce qui témoigne de la nécessité d'une réforme », a insisté la ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, Sarah El Haïry, dans une interview à La Tribune Dimanche . Seuls 246 000 jeunes parents – dont 95 % de femmes – ont demandé à en bénéficier en 2020, contre 500 000 en 2013.