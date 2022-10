La réforme des retraites sera "vraisemblablement le premier texte présenté au Conseil des ministres", selon Franck Riester

Le ministre des Relations avec le Parlement Franck Riester le 12 octobre à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le projet de loi sur la réforme des retraites sera "vraisemblablement le premier texte présenté au Conseil des ministres et voté avant la fin de l'hiver", a détaillé le ministre des Relations avec le Parlement Franck Riester ce lundi 17 octobre sur Public Sénat.

La réforme des retraites reste une priorité du gouvernement. Selon le ministre des Relations avec le Parlement Franck Riester ce lundi 17 octobre, ce projet de loi sera "vraisemblablement le premier texte présenté en Conseil des ministres" au début de l'année prochaine.

"La Première ministre fera un bilan de ces concertations à la fin de l'année et un texte sera proposé en début d'année prochaine", ce sera "vraisemblablement le premier texte présenté au Conseil des ministres et voté avant la fin de l'hiver", a détaillé le ministre sur Public Sénat.

"C'est ambitieux et en même temps on prend le temps de la discussion et la concertation", a-t-il ajouté, rappelant qu'Élisabeth Borne "a reçu les différents groupes des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat" et que le ministre du Travail Olivier "Dussopt rencontre les organisations syndicales". "On va continuer cette politique qui vise à tenir les engagements qu'avait pris le président de la République de s'assurer de la pérennité du système de retraite", a-t-il précisé.

Élisabeth Borne reçoit les groupes parlementaires jusqu'à ce lundi

Selon lui, la mobilisation syndicale de mardi n'impactera pas la méthode du gouvernement. "Pourquoi on supprimerait la concertation et le dialogue s'il y a des manifestations ?", a-t-il demandé.

Les cheffes de file des députés La France insoumise (LFI) Mathilde Panot et Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, avaient redit vendredi à Élisabeth Borne, qui reçoit jusqu'à ce lundi les groupes parlementaires sur la question des retraites, leur ferme opposition à la réforme du gouvernement. Elle doit encore recevoir lundi les chefs des groupes socialistes lundi Boris Vallaud et Patrick Kanner.