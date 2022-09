La réforme des retraites est "prioritaire" pour Emmanuel Macron, assure Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne le 20 septembre à Paris. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Le président de la République, moi-même, la majorité, considèrent que cette réforme des retraites est prioritaire, c'est bien pour cela qu'elle était dans le programme sur lequel Emmanuel Macron a été réélu", a justifié la Première ministre Elisabeth Borne ce lundi 26 septembre sur BFMTV/RMC.

La réforme des retraites est une "priorité", comme l'a à nouveau affirmé la Première ministre Elisabeth Borne ce lundi 26 septembre sur le plateau de BFMTV/RMC. L'exécutif envisage de l'introduire dans le projet de budget de la Sécurité sociale, pour une entrée en vigueur en 2023, une méthode qui divise jusqu'au sein de la majorité.

"Avant de parler du comment, c'est important de parler du pourquoi", a affirmé la cheffe du gouvernement. "Le président de la République, moi-même, la majorité, considèrent que cette réforme est prioritaire. C'est bien pour cela qu'elle était dans le programme sur lequel Emmanuel Macron a été réélu. Elle était aussi dans les programmes sur lesquels tous les candidats de la majorité et désormais les députés de la majorité ont fait campagne", a-t-elle rappelé.

"On décidera d'ici la fin de la semaine"

"Pourquoi on considère que cette réforme est prioritaire ? C'est important de se redire qu'on a en France un modèle social unique au monde dans lequel, quand on a un problème de santé, on est remboursés de ses dépenses de santé, on a accès gratuitement à l'école, quand on a eu la crise du covid on a tous été protégés. Tout ça, on ne pourra le financer durablement qu'à condition de produire collectivement plus de ressources pour financer notre système social et donc de travailler collectivement davantage", a justifié Elisabeth Borne.

La décision de l'exécutif sur la méthode envisagée pour la réforme des retraites sera rendue publique "d'ici la fin de la semaine" , a-t-elle assuré. "On a prévu avec le président de la République d'avoir un échange cette semaine avec les ministres concernés et les responsables de la majorité. (...) Avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine", et "on fera part" de cette décision, a déclaré la Première ministre.

"Ma méthode c'est le dialogue, la recherche de compromis. En même temps, les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqués, c'est vrai sur le budget, c'est vrai sur les réformes importantes qu'on veut porter", a-t-elle poursuivi, estimant que l'article 49.3, qui permet l'adoption d'un texte sans vote sauf motion de censure, est "un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage".