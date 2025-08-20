 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EuroMillions: le jackpot de 250 millions d'euros remporté pour la première fois en France
information fournie par AFP 20/08/2025 à 08:47

La somme record de 250 millions d'euros a été remportée à l'EuroMillions mardi soir en France, ce qui constitue le plus gros gain national dans un jeu de tirage ( AFP / JOEL SAGET )

La somme record de 250 millions d'euros a été remportée à l'EuroMillions mardi soir en France, ce qui constitue le plus gros gain national dans un jeu de tirage, a annoncé FDJ United (ex-Française des jeux) dans un communiqué.

Le précédent record de gain sur le territoire français s'élevait à 220 millions d'euros, décroché dans le cadre de l'Euromillions à Tahiti, en Polynésie française, en 2021.

Ces 250 millions d'euros, qui correspondent au plafond des gains proposés par l'EuroMillions, avaient déjà été gagnés en Autriche et en Irlande en 2025.

La cagnotte en jeu a atteint mardi sa somme maximale car aucun joueur n'avait trouvé les cinq bons numéros et les deux étoiles lors du tirage du 15 août, qui affichait un gain potentiel de 234 millions d'euros.

Pour remporter la somme record mise en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, il fallait cocher les numéros 24-31-34-41-43 ainsi que les étoiles 6 et 8.

Le gagnant ou la gagnante a 60 jours à compter de la date du tirage pour se faire connaitre.

Sur son site internet, FDJ United rappelle qu'en l'absence de gagnant du jackpot, le même montant est remis en jeu dans une limite de quatre fois successives avant d'être automatiquement redistribué au(x) gagnant(s) du deuxième rang (lors du 5e tirage successif au Jackpot plafond).

