La RDC écarte le Nigeria aux tirs au but et jouera les barrages intercontinentaux
information fournie par So Foot 16/11/2025 à 23:12

Nigeria 1-1 (3-4 TAB) République démocratique du Congo

Buts : Onyeka (3 e ) pour le Nigeria // Elia (32 e ) pour la RDC

Le Demi-dieu Chancel Mbemba.…

SO pour SOFOOT.com

