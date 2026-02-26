 Aller au contenu principal
La qualification du Real Madrid est « une victoire contre le racisme » pour Aurélien Tchouaméni
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 09:23

On n’arrête pas une équipe qui danse. Présent en zone mixte après la qualification du Real Madrid face à Benfica mercredi soir au Bernabéu (2-1), Aurélien Tchouaméni a déclaré devant les journalistes présents : « C’est une victoire pour les personnes qui sont contre le racisme » , au moment d’évoquer le but décisif inscrit par Vinícius Júnior.

“Es una victoria para la gente que está en contra del racismo” Tchouaméni después de eliminar al Benfica de la #UCL. pic.twitter.com/xVtq8do5g0…

LB pour SOFOOT.com

