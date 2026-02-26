Nolito ne garde pas que des bons souvenirs de Manchester City

Toxic , un tube de Citizen . Nolito s’est longuement confié sur sa carrière pour le podcast El After Post United , revenant notamment sur son passage à Manchester City . Un p’tit coup de main pour se souvenir : c’était lors de la saison 2016-2017, la grande première de Pep Guardiola à la tête des Skyblues . Dans un effectif rempli de grands noms du foot (comme Yaya Touré, Sergio Agüero et Vincent Kompany entre autres) l’ex-international espagnol explique qu’il a eu du mal à trouver sa place dans ce vestiaire de stars.

« Certains joueurs avaient des egos démesurés. On prenait tous une douche et chacun repartait aussitôt, raconte-t-il. Ce n’était pas un vestiaire très soudé. Mais bon, j’étais toujours avec les Espagnols, avec (David) Silva ou (Jesús) Navas, et on partageait beaucoup de choses dans le vestiaire. Il y avait tellement de bons joueurs que j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’egos. J’ai vu beaucoup de choses, mais je préfère ne rien dire. » …

SW pour SOFOOT.com