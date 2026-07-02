La qualif' de Team USA n'empêche pas Mauricio Pochettino de fustiger l'arbitrage
Si on leur lâchait aussi la grappe ? Après la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale de leur Mondial, après avoir battu la Bosnie (2-0), le sélectionneur Mauricio Pochettino était forcément satisfait en conférence de presse d’après-match. Enfin, pas totalement. L’Argentin a regretté l’expulsion de son attaquant star Folarin Balogun peu après l’heure de jeu , pour avoir écrasé le pied du défenseur bosnien Tarik Muharemović.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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