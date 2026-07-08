La publication du compte-rendu de la Fed est attendue alors que les analystes se demandent si Warsh va en réduire la portée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant la hausse des cours du pétrole et les frappes en Iran (paragraphes 3 à 6)

* Les prévisions de juin montraient que les responsables étaient partagés entre le maintien des taux inchangés et leur relèvement au moins une fois cette année

* Le communiqué de juin a supprimé toute indication prospective et réduit les descriptions de la situation économique actuelle

* Certains s’attendent à un procès-verbal plus succinct, conformément aux efforts de Warsh pour éviter toute indication prospective

La publication mercredi du compte-rendu de la première réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale présidée par Kevin Warsh pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur la « querelle interne » dont le nouveau dirigeant de la banque centrale a évoqué le déroulement au cours des deux jours du mois dernier, alors que les responsables avaient choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés et souligné leur engagement à maîtriser l’inflation.

L’une des principales incertitudes entourant la publication du compte-rendu de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) des 16 et 17 juin est de savoir si Warsh le remaniera de la même manière qu’il l’a fait pour le communiqué de politique monétaire publié après la réunion, qui avait été dépouillé de toute indication prospective et dont les descriptions de la situation économique actuelle avaient été réduites. Les événements qui se déroulaient au Moyen-Orient ont mis en évidence la réticence de M. Warsh à s’exprimer longuement sur l’avenir. Les cours du pétrole, qui étaient en baisse et alimentaient les arguments selon lesquels l’inflation allait reculer, ont recommencé à grimper après que les États-Unis et l’Iran se sont échangé des frappes et que le président Donald Trump a déclaré que le cadre d’un accord de paix avait été abandonné.

La hausse de près de 8 % des cours de référence du pétrole était modeste par rapport aux hausses observées au début des hostilités, le 28 février, le Brent s’échangeant mercredi à 77 dollars le baril contre un pic d’environ 120 dollars en mai et une moyenne d’environ 105 dollars pendant plus de deux mois jusqu’à fin mai.

Mais cela a rappelé qu’un climat géopolitique instable continue de peser sur les débats de la banque centrale concernant l’évolution de l’inflation et la réponse appropriée en matière de politique monétaire.

À la suite de ces nouvelles frappes militaires, les investisseurs ont revu à la hausse leurs prévisions: selon l’outil FedWatch du CME Group, ils estiment désormais à environ un tiers la probabilité que la Fed relève ses taux lors de sa prochaine réunion des 28 et 29 juillet, et à environ 70 % celle d’une hausse des taux lors de la session des 15 et 16 septembre ou à cette date. Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi.

La publication du compte-rendu est prévue à 14h EDT (18h GMT).

Lors de la réunion de juin, les responsables de la Fed ont décidé à l’unanimité de maintenir leur taux directeur inchangé dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Parallèlement, les prévisions actualisées soumises par tous les membres, à l’exception de M. Warsh, ont montré que le comité s’était écarté des baisses de taux initialement prévues pour cette année et qu’il était désormais divisé entre ceux qui estiment que le maintien des taux inchangés est la meilleure stratégie pour cette année et ceux qui jugent nécessaire de les relever au moins une fois face à une inflation persistante.

L'inflation atteint environ le double de l'objectif de 2 % de la Fed, telle que mesurée par son indice d'inflation de référence, tandis que le marché de l'emploi semble s'être stabilisé après une tendance à la baisse observée pendant la majeure partie de l'année dernière.

Warsh a été nommé par Trump, qui souhaite des taux plus bas et a critiqué le précédent président, Jerome Powell, pour ne pas les avoir abaissés assez rapidement. Mais Warsh a adopté un ton « hawkish » lors de sa première conférence de presse — soulignant à plusieurs reprises la mission de la Fed en matière de maîtrise de l’inflation tout en ne faisant pratiquement aucune référence à ses objectifs de plein emploi.

Le nouveau président a promis des réformes majeures pour la banque centrale et, à l’issue de la réunion, il a annoncé la création de cinq groupes de travail chargés d’examiner le fonctionnement de la Fed, couvrant tous les aspects, de sa stratégie de communication aux données qu’elle utilise pour évaluer l’économie.

Compte tenu des modifications apportées à la déclaration de politique monétaire, les procès-verbaux pourraient prendre encore plus d’importance pour aider les investisseurs et les analystes à comprendre la réflexion de la Fed — à moins que le FOMC, sous la direction de Warsh, ne réduise le niveau de détail fourni concernant les arguments et les données économiques présentés lors de la réunion.

En décrivant les différents points de vue exprimés lors de la réunion et le nombre approximatif de responsables de la Fed qui sont d’accord ou en désaccord, le procès-verbal peut faire apparaître certaines décisions de taux d’intérêt comme plus ou moins probables à l’avenir, voire commencer à préparer le terrain pour d’éventuels changements de politique monétaire.

Cela peut s’apparenter au type d’indications prospectives que Warsh souhaite éviter, ce qui amène certains analystes à s’attendre à ce que le procès-verbal soit plus court et probablement plus laconique en termes d’informations fournies.

“M. Warsh a explicitement évité toute orientation de politique monétaire dans la déclaration et lors de la conférence de presse; il semble donc peu probable qu’il autorise de telles indications par le biais du procès-verbal”, a déclaré Steve Englander, responsable de la stratégie macroéconomique pour l’Amérique du Nord chez Standard Chartered. “Son image d’une ‘dispute familiale’ pour caractériser une discussion politique animée peut également véhiculer la connotation de secret souvent associée aux disputes familiales.”