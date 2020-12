La prime Macron ne sera pas reconduite en 2021

C'était une véritable réussite depuis son instauration. Pourtant, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire la prime Macron, explique Les Échos. Conçu fin 2018 après la crise des « Gilets Jaunes », le dispositif permettait d'offrir une prime exonérée de cotisations sociales et d'impôts pour tous les salariés gagnants jusqu'à trois fois le SMIC.

Au 1er octobre 2020, déjà plus de cinq millions de personnes se sont partagées plus de 2,3 milliards d'euros à travers ce dispositif. C'est encore plus que l'année précédente lors de laquelle 2,2 milliards d'euros avaient été distribués à 4,8 millions de travailleurs. En moyenne, les salariés concernés ont reçu 458 euros en 2020, en hausse de 58 euros par rapport à l'année dernière.

Un « effet d'aubaine »

L'expérimentation va pourtant cesser : le Projet de loi de finances pour 2021 n'inclut pas la prime Macron. L'exécutif explique aux Échos privilégier « des dispositifs pérennes ». « D'ailleurs, les syndicats préfèrent eux aussi des mécanismes pérennes ou des hausses des salaires, tandis que les entreprises sont partagées », décrypte-t-on à Bercy.

La prime Macron était déjà sur la sellette fin 2019. Conçu pour augmenter le pouvoir d'achat et mieux rémunérer le travail, le dispositif avait cependant été pointé

