La preuve que les Américains ne connaissent vraiment rien au football

La preuve que les Américains ne connaissent vraiment rien au football

Le ballon doit rentrer dans la cage… Puisqu’il faut expliquer le principe d’une Coupe du monde aux Américains, autant commencer par toutes les règles du football. Et c’est ce qu’on visiblement décidé de faire certains diffuseurs US, puisque la rencontre d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0) a donné lieu à une leçon de pédagogique de la part des télés locales . Lors des trois cartons rouges distribués durant le match, un bandeau a ainsi été affiché sous le tableau des scores, expliquant les conséquences d’une expulsion pour une équipe .

🚨 This American broadcast has gone viral due to them explaining the rules. 🇺🇸 pic.twitter.com/ZmdA7R3wXG…

AB pour SOFOOT.com