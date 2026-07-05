La presse internationale choquée par l'arbitrage contre la France... sauf au Paraguay

L’Albirroja n’a plus rien de « guay ». Au lendemain de la qualification difficile en quart de finale de l’équipe de France face au Paraguay (0-1), la presse étrangère s’est montrée particulièrement critique de l’arbitrage d’Ilgiz Tantashev et du plan de jeu paraguayen, à l’exception des Paraguayens eux-mêmes .

C’est depuis l’Angleterre que les critiques émises ont été les plus fortes. Au micro de la BBC, Micah Richards puis Joe Hart n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère. « C’était gênant à voir », a déclaré l’ancien défenseur anglais et mascotte de CBS. « Le Paraguay vaut mieux que ça. Défensivement, ils ont été excellents et ils n’avaient pas besoin de se livrer à ce genre de pitreries. » De son côté, celui qui compte 75 sélections comme gardien des Three Lions a explosé contre l’arbitrage du soir et le plan de jeu paraguayen lors du débrief de la rencontre : « Cette équipe du Paraguay a été une véritable honte. Si mes coéquipiers jouaient comme ça, je les ferais sortir du terrain. Je ne voudrais jamais, au grand jamais, gagner un match en jouant de cette manière, et l’arbitre a été une véritable honte. » Même son de cloche du côté du Guardian , où Paul MacInnes s’est remémoré aux bons souvenir de France-Paraguay 98, tout en critiquant le visage montré par les protégés de Gustavo Alfaro : « Le Paraguay, quant à lui, rentrera chez lui ayant perdu tout le prestige qu’il avait acquis en éliminant l’Allemagne en huitièmes de finale, à cause d’une prestation marquée par des coups de coude, des tacles imprudents et des critiques incessantes à l’encontre de l’arbitre, l’Ouzbek Ilgiz Tantashev. » Le journaliste britannique s’est également montré particulièrement acerbe contre l’arbitrage proposé par Ilgiz Tantashev : « Ce n’est pas pour autant que Tantashev s’est couvert de gloire en faisant preuve d’une trop grande indulgence. Alors que le Paraguay a commis 13 fautes contre 11 pour la France, il s’en est tiré sans recevoir le moindre carton jaune, tandis que ses adversaires en ont reçu trois. » …

LB pour SOFOOT.com