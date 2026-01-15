La presse espagnole se paye déjà Álvaro Arbeloa

Trois jours, deux défaites, et un changement de coach. Après la Supercoupe perdue face au Barça, le Real Madrid a sombré en Copa del Rey avec une élimination 3-2 à Albacete, pensionnaire de D2 .

Suffisant pour transformer la première semaine d’Álvaro Arbeloa sur le banc en stage de survie. En conférence de presse, le nouvel entraîneur a tenté de limiter la casse : « J’étais convaincu que l’équipe alignée était la bonne. Le groupe est très talentueux, mais il n’est pas facile d’appliquer toutes mes demandes en une seule journée » , avant d’insister sur un effectif « pas encore prêt physiquement » .…

MH pour SOFOOT.com