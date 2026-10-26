La presse espagnole chante les louanges de Mbappé et Mourinho après le Clasico

« Mou l’a encore fait » , dixit Marca . Le Real Madrid est venu à bout du FC Barcelone ce dimanche soir en lui jouant un sale tour. La presse espagnole, elle, semble unanime sur plusieurs points : José Mourinho est la « terreur du Camp Nou » et Kylian Mbappé semble avoir trouvé ses compagnons d’attaque face à une de ses victimes préférées. Une revue de presse de derrière les Pyrénées s’impose après ce Clasico .

La même histoire du tueur Mbappé

Le quotidien AS ne le souligne que trop bien : « Il arrive, il est déjà là. C’est toujours le même. Mbappé, prêt à malmener Barcelone. Une histoire qui se répète, celle du tueur dans son thriller. Là où il est le plus à l’aise. C’est la deuxième victime préférée de toute sa carrière : 14 buts en onze confrontations (seulement dépassé par les 15 marqués contre Montpellier, mais en 15 matchs, avec une moyenne moins bonne). » …

LT pour SOFOOT.com