information fournie par So Foot • 13/12/2024 à 16:41

La presse allemande remet en cause l'identité et l'âge de Youssoufa Moukoko

La presse allemande remet en cause l'identité et l'âge de Youssoufa Moukoko

Alerte à la bombe dans la Ruhr.

Ce vendredi, le tabloïd allemand Bild dévoile de nouveaux éléments venant remettre en cause l’identité et l’âge de Youssoufa Moukoko, prêté par Dortmund à Nice cette saison. « Youssoufa Moukoko n’est pas le fils biologique de mon épouse Marie Moukoko et moi-même. Il n’est pas né le 20 novembre 2004 à Yaoundé, au Cameroun , confie celui qui serait en fait le père adoptif du joueur. Il est en réalité né le 19 juillet 2000. Nous l’avons rajeuni de quatre ans. Maintenant, il est officiellement né le 20 novembre 2004. » …

BGC pour SOFOOT.com