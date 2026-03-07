La présidente vénézuélienne prône un "dialogue diplomatique" avec Washington

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, s'est déclarée samedi prête à un "dialogue diplomatique" avec les États-Unis pour résoudre les différends entre les deux pays.

"Nous réaffirmons notre volonté de bâtir des relations à long terme fondées sur le respect mutuel, l'égalité et le droit international, en vue de promouvoir un programme de travail qui renforce la coopération au bénéfice des deux pays", peut-on lire dans un message publié sur X adressé au président américain Donald Trump.

Le département d'État américain a annoncé jeudi que les deux pays rétabliraient officiellement leurs relations diplomatiques.

Caracas a rompu ses relations diplomatiques avec Washington en 2019 après le refus de la première administration Trump de reconnaître le président vénézuélien de l'époque, Nicolas Maduro, comme le dirigeant légitime du pays.

Les forces américaines ont capturé Nicolas Maduro en janvier après des mois de tensions entre les deux pays, déclenchant une série de changements à la tête du Venezuela, notamment l'arrivée de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

Les deux pays ont depuis lors progressivement repris leurs relations bilatérales, le gouvernement intérimaire ayant exprimé son intérêt pour un rétablissement des liens avec Washington.

(Reportage de Brendan O'Boyle ; Version française Elizabeth Pineau)