La Présidente de la Fed, Mary Daly, estime que le marché de l'emploi est vulnérable et qu'il est possible de réduire les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Mme Daly pense qu'une baisse des taux est plus probable qu'improbable en 2026

*

Elle envisage la possibilité d'une ou deux réductions des coûts d'emprunt cette année

*

Les vulnérabilités du marché du travail influencent son point de vue

*

Mme Daly considère les difficultés d'emploi des nouveaux diplômés comme un "indicateur avancé"

par Ann Saphir

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré vendredi qu'elle pensait qu'une ou deux réductions supplémentaires des taux d'intérêt pourraient être nécessaires pour contrer la faiblesse du marché de l'emploi, où les travailleurs "marchent sur le fil du rasoir " avec des prix plus élevés qui grugent leurs salaires et de rares opportunités de nouveaux emplois. "Je pense que nous devons garder l'esprit ouvert, très ouvert" sur les taux, a déclaré Mme Daly dans une interview à Reuters, la première depuis que le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine a voté 10-2 la semaine dernière pour laisser son taux d'intérêt de référence stable dans la fourchette de 3,50 %-3,75 %. "J'ai soutenu cette décision, mais franchement, j'ai pensé qu'il était possible d'aller de l'avant et de prendre un peu plus de recul", a-t-elle déclaré. Pour réduire les taux, a ajouté Mme Daly, "il faut être assez confiant, voire très confiant, dans le fait que les effets des tarifs douaniers se dissiperont... que l'inflation est vraiment sur une trajectoire descendante". L'inflation, telle qu'elle est mesurée par l'indicateur préféré de la Fed, s'est maintenue autour de 3 % l'année dernière, bien au-delà de l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale . De nombreux analystes, dont certains de la Fed, prévoient toutefois que l'inflation des biens aura touché à sa fin d'ici le milieu de l'année et que l'inflation globale recommencera à se tasser.

Pour réduire les taux, il faut également "s'inquiéter que le marché du travail soit plus difficile que ne le montrent les données actuelles", a déclaré Mme Daly. Le taux de chômage américain était de 4,4 % en décembre. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'il reste inchangé en janvier lorsque le département du travail publiera les dernières données la semaine prochaine. Alors que les risques pour la stabilité des prix et l'emploi maximum - les deux objectifs de la Fed prescrits par le Congrès - semblent "relativement équilibrés", a déclaré Mme Daly, les vulnérabilités, telles qu'elle les perçoit, penchent du côté du marché du travail. Un marché du travail "peu dynamique" peut rapidement se transformer en un environnement de "licenciements" si les entreprises ne voient pas la demande prévue se concrétiser, a-t-elle déclaré, mais étant donné les attentes d'inflation ancrées, il n'y a pas grand-chose qui lui fasse penser qu'une flambée de l'inflation est à venir.

"Je suis un peu plus préoccupée par le marché du travail que par l'inflation", a-t-elle déclaré. Mme Daly se concentre également sur un autre indicateur clé du marché de l'emploi: le nombre de parents qui lui font part des difficultés de leurs enfants à trouver un emploi, un phénomène également évident dans les données récentes qui montrent un taux de chômage plus élevé chez les nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur que chez les travailleurs en général.

"C'est un indicateur de la précarité du marché de l'emploi", a-t-elle déclaré. "À ce stade, compte tenu de ce que je vois dans l'économie, je penche pour des réductions supplémentaires: qu'il s'agisse d'une ou de deux, c'est difficile à dire".

Mme Daly n'a pas le droit de vote au sein du comité de fixation des taux de la Fed cette année, mais elle participe aux réunions régulières de définition de la politique monétaire.